В Беларуси рассказали о "коронавирусном аде" в больницах
Белорусские медики рассказали, что из-за вспышки коронавируса в больницах страны начался "ад" – всем пришлось перейти на усиленный режим работы.
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Об этом пишет tut.by (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Так, санитарка Наталья Суворова из Витебска, которую перебросили на борьбу с коронавирусом, рассказала о реалиях жизни медиков.
Женщина ранее работала в перевязочном кабинете ЛОР-отделения, но вспышка COVID-19 все изменила.
"Мы теперь все под одной гребенкой – в терапии. И все впряглись в "это". Трудно. Очень хочется назад, в свой перевязочный кабинет. Но я понимаю, что это случится не скоро. И терплю, как и все остальные. Сейчас всем медикам нелегко... Дома даже готовить некогда. Первое время приходили – и трупами падали!" – поделилась Суворова.
Она добавила, что от масок и защиты начинается раздражение, дышать трудно, но в таких условиях придется работать еще долго, ведь количество новых больных только растет.
Со своей стороны президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не особо "парится" из-за зараженных коронавирусом в стране. По его словам, ситуация с пневмонией более серьезная, чем с COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в связи с пандемией коронавируса.