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4 мая • обновлено в 11:26
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В Беларуси рассказали о "коронавирусном аде" в больницах

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Белорусские медики рассказали, что из-за вспышки коронавируса в больницах страны начался "ад" и всем пришлось перейти на усиленный режим работы.

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Об этом пишет tut.by (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, санитарка Наталья Суворова из Витебска, которую перебросили на борьбу с коронавирусом, рассказала о реалиях жизни медиков.

В Беларуси рассказали о "коронавирусном аде" в больницах

В Беларуси рассказали о "коронавирусном аде" в больницах

Женщина ранее работала в ​​перевязочном кабинете ЛОР-отделения, но вспышка COVID-19 все изменила.

"Мы теперь все под одной гребенкой – в терапии. И все впряглись в "это". Трудно. Очень хочется назад, в свой перевязочный кабинет. Но я понимаю, что это случится нескоро. И терплю, как и все остальные. Сейчас всем медикам нелегко... Дома даже готовить некогда. Первое время приходили – и трупами ложились!" – поделилась Суворова.

Она добавила, что от масок и защиты начинается раздражение, дышать трудно, но в таких условиях придется работать еще долго, ведь число новых больных только растет.

Со своей стороны президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не особо "парится" из-за зараженных коронавирусом в стране. По его словам, ситуация по заболеваемости пневмониями более важна, чем с COVID-19.

"Ложились трупами": в Беларуси рассказали о "коронавирусном аде" в больницах

tut.by

"Ложились трупами": в Беларуси рассказали о "коронавирусном аде" в больницах

tut.by

"Ложились трупами": в Беларуси рассказали о "коронавирусном аде" в больницах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в связи с пандемией коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Беларусь
Тег
вирус
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Комментарии
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Депилы, пишите нормальные заголовки!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Инкогнито Назар, На Белоруси же нет корона вируса. Бацька сказав, шо треба лячить яго костром и дымком от костра та незабудь на трактар сесть. Трактар всех вылячить. Жрать, шо будяте?
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Жуматий Сергей
Жуматий Сергей
Отправьте в Белоруссию Супрун. Она быстро наведет порядок в тамошнем здравоохранении.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Жуматий Сергей, Лучше зеленых человечеков и самого вежливого президента. Он быстро всю страну ухлопает.
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