В Беларуси протестующие вышли на марши, к резиденции Лукашенко стянули военную технику: все подробности

В воскресенье, 13 сентября, в Минске и других городах Беларуси проходят "Марши героев" против действующих властей страны.

Десятки сотен протестующих вышли на улицы, для их сдерживания задействованы силовики и военные. В частности, в центр Минска стянули автозаки, грузовики для перевозки людей, машины с колючей проволокой, а также БТРы.

Акции проходят в Гродно, Гомеле, Могилеве, Бресте, Витебске, Бобруйске и т.д. Начались первые задержания.

OBOZREVATEL следит за происходящим онлайн:

11:40 – Со стороны микрорайона Уручье в центр Минска движется большая колонна военной техники: автозаки, грузовики для перевозки людей, машины с колючей проволокой. Кроме того, в город едет колонна из БТР.

13:45 – В Минске колонну из нескольких сотен человек остановили силовики в начале проспекта Дзержинского, где стояло несколько автозаков, микроавтобусов. Есть задержанные, люди разбежались.

14:24 –У резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко разместили БТРы и водометы. Неподалеку от резиденции также расположены джипы с наваленными сверху рамами, милицейские автобусы и автозаки.

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