В Беларуси протестующие снова вышли на улицы и устроили забастовки на заводах. Фото
В Беларуси утром 14 августа продолжились акции протеста против издевательств и избиений силовиками задержанных.
Люди в Минске, Гродно, Ждановичах, Могилеве, Гомеле и других городах устроили мирные акции, забастовки, свою работу приостановили более десяти крупных предприятий, сообщает NEXTA Live в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).
Активисты начали собираться около 08:30 утра. Это уже шестой день протестов после президентских выборов в Беларуси.
Сообщается о забастовках медиков, строителей, рабочих на мебельной фабрике, электротехническом заводе, электросетях, сотрудников минского метро, работников IT-сферы, шахтеров. На акции протеста также собрались на рынках, мясокомбинатах и лесных хозяйствах.
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