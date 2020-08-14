В Беларуси протестующие снова вышли на улицы и устроили забастовки на заводах. Фото

Карина Бондаренко Мир 11:50, 14.08.2020 Обновлено: 12:26, 14.08.2020

В Беларуси утром 14 августа продолжились акции протеста против издевательств и избиений силовиками задержанных.

Люди в Минске, Гродно, Ждановичах, Могилеве, Гомеле и других городах устроили мирные акции, забастовки, свою работу приостановили более десяти крупных предприятий, сообщает NEXTA Live в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Активисты начали собираться около 08:30 утра. Это уже шестой день протестов после президентских выборов в Беларуси.

В Беларуси продолжились протесты
NEXTA Live
Акции идут по всей стране
NEXTA Live
Забастовки устроили тысячи человек
NEXTA Live
Протесты в Минске
NEXTA Live

Сообщается о забастовках медиков, строителей, рабочих на мебельной фабрике, электротехническом заводе, электросетях, сотрудников минского метро, работников IT-сферы, шахтеров. На акции протеста также собрались на рынках, мясокомбинатах и лесных хозяйствах.

Женщины выстроились в "цепи"
NEXTA Live
Медики протестуют
NEXTA Live
Акции начались рано утром
NEXTA Live
Это уже шестой день протестов в Беларуси
NEXTA Live
Рабочие устроили забастовку
NEXTA Live
Предприятия не работают
NEXTA Live
Рабочие метрополитена выразили свой протест
NEXTA Live
Люди против насилия в Беларуси
NEXTA Live
Протесты в Беларуси 14 августа
NEXTA Live
На забастовки вышли во многих городах
NEXTA Live
Протесты в Беларуси продолжаются
NEXTA Live
Рабочие бастуют в Минске
NEXTA Live
Задержанных просят отпустить
NEXTA Live
Люди просят остановить насилие в Беларуси
NEXTA Live
Протест в Минске
NEXTA Live

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Мир

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