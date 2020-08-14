В Беларуси протестующие снова вышли на улицы и устроили забастовки на заводах. Фото

Страйки в Беларуси. Коллаж
В Беларуси утром 14 августа продолжились акции протеста против издевательств и избиений силовиками задержанных.
Люди в Минске, Гродно, Ждановичах, Могилеве, Гомеле и других городах устроили мирные акции, забастовки, свою работу приостановили более десяти крупных предприятий, сообщает NEXTA Live в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).
Активисты начали собираться около 08:30 утра. Это уже шестой день протестов после президентских выборов в Беларуси.
В Беларуси продолжились протесты NEXTA Live
Акции идут по всей стране NEXTA Live
Забастовки устроили тысячи человек NEXTA Live
Протесты в Минске NEXTA Live
Сообщается о забастовках медиков, строителей, рабочих на мебельной фабрике, электротехническом заводе, электросетях, сотрудников минского метро, работников IT-сферы, шахтеров. На акции протеста также собрались на рынках, мясокомбинатах и лесных хозяйствах.
Женщины выстроились в "цепи" NEXTA Live
Медики протестуют NEXTA Live
Акции начались рано утром NEXTA Live
Это уже шестой день протестов в Беларуси NEXTA Live
Рабочие устроили забастовку NEXTA Live
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Рабочие метрополитена выразили свой протест NEXTA Live
Люди против насилия в Беларуси NEXTA Live
Протесты в Беларуси 14 августа NEXTA Live
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