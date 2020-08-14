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В Беларуси протестующие снова вышли на улицы и устроили забастовки на заводах. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
2,6 т.
Страйки в Беларуси

Страйки в Беларуси. Коллаж

В Беларуси утром 14 августа продолжились акции протеста против издевательств и избиений силовиками задержанных.

Люди в Минске, Гродно, Ждановичах, Могилеве, Гомеле и других городах устроили мирные акции, забастовки, свою работу приостановили более десяти крупных предприятий, сообщает NEXTA Live в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Активисты начали собираться около 08:30 утра. Это уже шестой день протестов после президентских выборов в Беларуси.

В Беларуси продолжились протесты

В Беларуси продолжились протесты NEXTA Live

Акции идут по всей стране

Акции идут по всей стране NEXTA Live

Забастовки устроили тысячи человек

Забастовки устроили тысячи человек NEXTA Live

Протесты в Минске

Протесты в Минске NEXTA Live

Сообщается о забастовках медиков, строителей, рабочих на мебельной фабрике, электротехническом заводе, электросетях, сотрудников минского метро, работников IT-сферы, шахтеров. На акции протеста также собрались на рынках, мясокомбинатах и лесных хозяйствах.

Женщины выстроились в "цепи"

Женщины выстроились в "цепи" NEXTA Live

Медики протестуют

Медики протестуют NEXTA Live

Акции начались рано утром

Акции начались рано утром NEXTA Live

Это уже шестой день протестов в Беларуси

Это уже шестой день протестов в Беларуси NEXTA Live

Рабочие устроили забастовку

Рабочие устроили забастовку NEXTA Live

Предприятия не работают

Предприятия не работают NEXTA Live

Рабочие метрополитена выразили свой протест

Рабочие метрополитена выразили свой протест NEXTA Live

Люди против насилия в Беларуси

Люди против насилия в Беларуси NEXTA Live

Протесты в Беларуси 14 августа

Протесты в Беларуси 14 августа NEXTA Live

На забастовки вышли во многих городах

На забастовки вышли во многих городах NEXTA Live

Протесты в Беларуси продолжаются

Протесты в Беларуси продолжаются NEXTA Live

Рабочие бастуют в Минске

Рабочие бастуют в Минске NEXTA Live

Задержанных просят отпустить

Задержанных просят отпустить NEXTA Live

Люди просят остановить насилие в Беларуси

Люди просят остановить насилие в Беларуси NEXTA Live

Протест в Минске

Протест в Минске NEXTA Live

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