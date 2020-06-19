В Беларуси разгорелись новые акции протеста: интернет отключили, журналистов задерживал ОМОН. Фото и видео

В Минске, а также областных и районных центрах Беларуси в пятницу, 19 июня, продолжились протестные акции против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента.

Как передает TUT.BY, в столице также начался последний пикет по сбору подписей за претендентов в кандидаты (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Цепи солидарности" выстроились, в частности, в Бресте, Витебске, Гродно, Бобруйске, Могилеве, Гомеле, Солигорске.

На улицах патрулировали полицейские и силы ОМОН, некоторых активистов и журналистов задержали.

Радио Свобода

Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"

Цепочка людей в Гродно растянулась от улицы Советской до улицы Горновых – это примерно 1,5 километра.

Протестующие не расходились даже после предупреждений со стороны милиции о несанкционированном массовом мероприятии.

Гродно. TUT.BY

Гродно. TUT.BY

Гродно. TUT.BY

Многие водители сигналили протестантам в знак солидарности. В Гродно на улице Горновых ГАИ выписывала протоколы водителям машин, которые поддержали протесты.

В многих городах участники акции скандировали "Позор!" и хлопали.

Брест. TUT.BY

Брест. TUT.BY

Брест. TUT.BY

Брест. TUT.BY

В Минске, как передает "Радио Свобода", ОМОН вытеснил участников акции с проспекта Независимости.

Минск. Радио Свобода

Минск. Радио Свобода

Минск. Радио Свобода

Минск. Радио Свобода

Кроме того, во многих районах Минска и других городах Беларуси власти начали блокировать интернет, пишет Сharter97.org.

Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"

На протесте задержали журналистку "Радио Свобода" Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"

На протесте задержали журналистку "Радио Свобода"

Трансляция протестной акции 19 июня:

Как сообщал OBOZREVATEL: