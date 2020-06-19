В Беларуси разгорелись новые акции протеста: интернет отключили, журналистов задерживал ОМОН. Фото и видео
Пикеты в Беларуси
В Минске, а также областных и районных центрах Беларуси в пятницу, 19 июня, продолжились протестные акции против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента.
Как передает TUT.BY, в столице также начался последний пикет по сбору подписей за претендентов в кандидаты (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Цепи солидарности" выстроились, в частности, в Бресте, Витебске, Гродно, Бобруйске, Могилеве, Гомеле, Солигорске.
На улицах патрулировали полицейские и силы ОМОН, некоторых активистов и журналистов задержали.
В Беларуси разгорелись новые акции протеста: интернет отключили, журналистов задерживал ОМОН. Фото и видео Радио Свобода
В Беларуси разгорелись новые акции протеста: интернет отключили, журналистов задерживал ОМОН. Фото и видео Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"
Цепочка людей в Гродно растянулась от улицы Советской до улицы Горновых – это примерно 1,5 километра.
Протестующие не расходились даже после предупреждений со стороны милиции о несанкционированном массовом мероприятии.
Гродно. TUT.BY
Гродно. TUT.BY
Гродно. TUT.BY
Многие водители сигналили протестантам в знак солидарности. В Гродно на улице Горновых ГАИ выписывала протоколы водителям машин, которые поддержали протесты.
В многих городах участники акции скандировали "Позор!" и хлопали.
Брест. TUT.BY
Брест. TUT.BY
Брест. TUT.BY
Брест. TUT.BY
В Минске, как передает "Радио Свобода", ОМОН вытеснил участников акции с проспекта Независимости.
Минск. Радио Свобода
Минск. Радио Свобода
Минск. Радио Свобода
Минск. Радио Свобода
Кроме того, во многих районах Минска и других городах Беларуси власти начали блокировать интернет, пишет Сharter97.org.
Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"
Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"
Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"
Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"
Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"
Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"
Пикеты в Беларуси. Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"
На протесте задержали журналистку "Радио Свобода" Источник: Telegram-канал "Протесты в мире"
На протесте задержали журналистку "Радио Свобода"
Трансляция протестной акции 19 июня:
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Минске 18 июня прошли масштабные акции в поддержку активистов и политиков, которых задержали в ходе президентской избирательной кампании.
В частности, протестующие требовали отпустить оппозиционера и оппонента Александра Лукашенко Виктора Бабарико, которого задержали и доставили на допрос.
Ранее президент Беларуси заявил, что не допустит в стране переворотов или протестов. Он пообещал, что в нужное время всех "приведут в чувство".
Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников заговорил о "майдане" против Лукашенко.