В Беларуси анонсировали "финальный" протест, Лукашенко в ответ сгоняет бюджетников
Активисты призвали всех беларусов в воскресенье, 16 августа, выйти на национальный марш "За свободу" против действующей власти и президента страны Александра Лукашенко.
Соответствующее сообщение 15 августа распространили оппозиционные Telegram-каналы. Уточняется, что марш в Минске и других городах запланирован на 14:00.
"У нас нет другого выбора, кроме как сносить этот режим. Они должны ответить за все пытки, зверства и убийства. Завтра и послезавтра мы подходим к финалу", – сказано в посте.
"Как только займем всю площадь Независимости, выдвигаемся к Стеле и там призываем власть к ответу за преступления", – призвали активисты.
Они также огласили свои требования:
немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;
уход Лукашенко;
правосудие над виновными в убийствах и пытках.
Параллельно с этим в 12:00 на площади Независимости в столице Беларуси сторонники власти анонсировали митинг солидарности с президентом. Как пишут оппозиционные медиа, на эту акцию вынуждают пойти бюджетников.
Оппозиционеры также призвали собраться на акции протеста 17 августа, если требования не будут выполнены. "Выходит абсолютно каждый", – написали они.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 августа Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил ситуацию в Беларуси и позвонил по телефону главе РФ Владимиру Путину.
По словам Лукашенко, протесты угрожают не только его стране, но и Союзному государству с Россией.
Президенты договорились, что РФ при первом запросе окажет помощь Беларуси по обеспечению безопасности "в случае внешних военных угроз".