В Беларуси анонсировали "финальный" протест, Лукашенко в ответ сгоняет бюджетников

Дарья Дурова Мир 21:58, 15.08.2020

Активисты призвали всех беларусов в воскресенье, 16 августа, выйти на национальный марш "За свободу" против действующей власти и президента страны Александра Лукашенко.

Соответствующее сообщение 15 августа распространили оппозиционные Telegram-каналы. Уточняется, что марш в Минске и других городах запланирован на 14:00.

"У нас нет другого выбора, кроме как сносить этот режим. Они должны ответить за все пытки, зверства и убийства. Завтра и послезавтра мы подходим к финалу", – сказано в посте.

"Как только займем всю площадь Независимости, выдвигаемся к Стеле и там призываем власть к ответу за преступления", – призвали активисты.

Они также огласили свои требования:

  • немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;

  • уход Лукашенко;

  • правосудие над виновными в убийствах и пытках.

Параллельно с этим в 12:00 на площади Независимости в столице Беларуси сторонники власти анонсировали митинг солидарности с президентом. Как пишут оппозиционные медиа, на эту акцию вынуждают пойти бюджетников.

В Беларуси организовывают провластный митинг.
Скриншот
Скриншот

Оппозиционеры также призвали собраться на акции протеста 17 августа, если требования не будут выполнены. "Выходит абсолютно каждый", – написали они.

Telegram / NEXTA Live
Сообщение, которое распространяют активисты
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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