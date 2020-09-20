В Беларуси пройдет Марш справедливости: на улицы стянули военную технику
В воскресенье, 20 сентября, в Минске и других городах Беларуси пройдут Марши Справедливости против действующей власти.
Организаторы протестов в соцсетях призвали выходить всех неравнодушных на 14:00 в центры своих городов.
В Минск уже подтягиваются машины внутренних войск, БТРы, автобусы с силовиками и спецтехника.
OBOZREVATEL следит за происходящим онлайн:
10:50 – Первые машины внутренних войск потянулись в район дворца Независимости в Минске.
11:35 – В центр Минска выдвинулись автобусы с силовиками и спецтехника. Подходы к площади Независимости закрыты металлическими ограждениями.
11:43 – Колонна из 10 БТРов движется к резиденции Александра Лукашенко.
11:55 – Люди в военной форме перекрыли Октябрьскую площадь в Минске. Часть стоит у металлических ограждений, часть сидит на лавочках.
12:10 – ОМОНовцы взяли под контроль площадь Независимости в Минске. Часть площади огорожена забором – раскопали чуть ли не месяц назад, но никаких работ не ведется.
12:34 – Автопробег сторонников Лукашенко двинулся из Минска в направлении мемориального комплекса "Тростенец".
12:52 – У Стелы в Минске натянули колючую проволоку.
12:58 – БТРы уже стоят неподалеку от Верховного суда в Минске, куда собираются прийти протестующие.
13:09 – Станции минского метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига закрыты. Закрыли их снова "в целях обеспечения безопасности".
13:15 – Силовики, автобусы и техника перекрыли площадь Государственного флага в Минске.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
19 сентября, в Минске женщины вышли на марш протеста против действующей власти Беларуси. По данным правозащитников, задержаны более 300 человек.
13 сентября в Минске состоялся "Марш героев" против действующих властей Беларуси.
12 сентября ОМОН жестко задержал белорусок на "женском марше" в центре Минска.