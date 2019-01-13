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Никакого союза: в Беларуси потребовали жестко ответить россиянам

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Оппозиционная партия "БНФ" обратилась к властям Беларуси с призывом ограничить трансляцию российских телеканалов на территории государства. По мнению оппозиционеров, эти СМИ разжигают межнациональную вражду.

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Белорусский народный фронт" (БНФ). Политики хотят замены российского медиа-продукта телепрограммами собственного производства, либо сбалансированным набором программ из других стран.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, разжигающих межнациональную вражду и, по существу, являющихся средствами ведения информационной войны против нашей страны", – говорится в заявлении.

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В "БНФ" также напомнили гражданам Беларуси о важности использования родного языка. По мнению белорусской оппозиции, это поможет противостоять информационным атакам из-за границы.

В сообщении особо подчеркивается, что в последнее время в СМИ все чаще поднимается острая тема так называемого Союзного государства России и Беларуси. Поэтому для сохранения независимости гражданам республики "важно совершенствовать знание белорусского языка", а властям, в свою очередь – расширить его использование в различных сферах.

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался в ситуации с возможной аннексией Беларуси Россией:

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Тема
российская пропаганда
Место
Беларусь
Теги
БеларусьРоссияполитикаСМИ
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