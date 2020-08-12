В Беларуси при разгоне ОМОНом пострадал 5-летний ребенок: вся в крови, наложили 4 шва. Фото

В Гродно (Беларусь) во время протестной акции пострадала пятилетняя девочка Юля Череухо.

Об этом TUT.BY рассказала мама пострадавшего ребенка Инна Череухо. По ее словам, они семьей ехали в авто, когда попали в поток сигналящих машин. Потом впереди появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. После чего в авто с людьми посыпались стекла, которые и ранили девочку.

После происшествия мама с ребенком всю ночь провели в больнице. Отца семейства забрали в милицию и отпустили только утром.

"Впереди нас были Skoda и микроавтобус. Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус – и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками – лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар", – вспоминала женщина.

Юля Череухо TUT.BY

Череухо рассказала, что из-за разбитого стекла у мужа рассекло лоб. Девочке же врачи наложили четыре шва. У ребенка – рассечение правой височной части примерно на два с половиной сантиметра и ушиб.

"Получился такой разрыв, оттуда было много крови. Вероятно, когда полетели стекла, один из осколков попал в голову. В больнице дочка спросила: "Мама, на нас напали бандиты?" – добавила она.

Женщина отметила, что их авто забрали на штраф-стоянку и вероятно всего выпишут штраф за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП, когда муж пытался завезти ребенка в больницу.

При этом она заверила, что они не участвовали в акции протеста, ведь у их авто даже не работал сигнал. В МВД Беларуси этот инцидент не комментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гродно произошел жесткий разгон небольшой акции протеста.