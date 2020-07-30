В Беларуси после задержания "вагнеровцев" всех кандидатов в президенты срочно собрали в ЦИК

Пятерых кандидатов в президенты Беларуси вечером 29 июля в срочном порядке пригласили явиться в ЦИК утром 30 июля.

Об этом написал на личной странице в Facebook глава партии "Белорусская социал-демократическая грамада", участник избирательной гонки Сергей Черечень (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Завтра, в 8:55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра", – отметил политик.

Как пишет DW, еще три кандидата в президенты – Светлана Тихановская, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев – также сообщили, что получили приглашение на встречу.

По данным Tut.by, в ЦИК подтвердили информацию о том, что всех кандидатов собрали на встречу с главой органа Лидией Ермошиной. Однако повестка встречи не разглашалась.

Кандидаты в президенты Беларуси прибыли в ЦИК Tut.by

Конкурентов Лукашенко срочно созвали после задержания вагнеровцев Tut.by

Также туда прибыл секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Андрей Равков. 29 июля он присутствовал на экстренном совещании, созванном президентом Александром Лукашенко после задержания российских наемников ЧВК Вагнера.

Как передает Telegram-канал РИА Новости, он предупредил присутствующих, что в страну могут прибыть из России группировки для провокаций.

Позже одна из кандидатов, Анна Канопацкая, рассказала, что участников встречи в ЦИКе предупредили о возможных провокациях во время митингов.

Вместе с тем участникам избирательной кампании пообещали, что ни права граждан, ни права кандидатов при проведении пикетов не будут ущемлены.

"Да, будут установлены дополнительные ограждения, будет проводиться досмотр", –отметила Канопацкая.

В свою очередь кандидат в президенты Дмитриев рассказал, что на встрече в ЦИК было заявлено о возможности ограничения интернета в Беларуси в случае необходимости.

Секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Андрей Равков Telegram-канал "Выборы. Беларусь"

Повестка заседания ЦИК Беларуси неизвестна Tut.by

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