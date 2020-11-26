В Беларуси посла Украины вызвали на 'ковер' и вручили ноту протеста

В пятницу, 26 ноября, украинского посла в Беларуси Игоря Кизима вызвали в белорусский МИД и вручили ноту протеста.

Как сообщает иностранное министерство, а ноте заявлен решительный протест из-за "серии антибеларусских акций" у посольства в Киеве. Кроме того, в МИД Беларуси потребовали обеспечить безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

"Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны", – говорится в сообщении.

В заявлении МИД отмечено, что протесты у посольства якобы создают угрозу для работы дипломатов, а также безопасности сотрудников ведомства и членов их семей.

"Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с имевшими место провокациями в отношении Почетного консульства Республики Беларусь во Львове и исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание", – говорилось в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Беларуси на коленях простоял семь часов перед посольством своей страны в Киеве в знак солидарности с репрессированными соотечественниками.

Ранее в Минске состоялись церемония прощания и похороны 31-летнего Романа Бондаренко, умершего после избиения силовиками на Площади перемен, а в Киеве под посольством Беларуси активисты установили памятный крест жертвам режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.