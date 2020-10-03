В Беларуси погиб протестующий, жестоко избитый в СИЗО

В Беларуси умер мужчина, которого во время протестов в стране 29 сентября избили в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Об этом в субботу, 3 октября, сообщило издание "Белстат". Сообщается, что его госпитализировали с множеством травм. Он получил переломы костей черепа, многочисленные гематомы, открытую черепно-мозговую травму средней степени, переломы ребер, переломы правой подвздошной кости и другие травмы. До последнего момента он находился в реанимации без сознания.

"Вчера ему сделали третью операцию. Держался на аппарате, в тяжелом состоянии. Врачи никаких прогнозов не давали. Он неконфликтный человек. Мы не можем понять, как он попал на Окрестина. Мы не знаем обстоятельств. Он пошел на работу, сказал, что будет через день. Он работал по разным заказам, но официально не работал", – рассказала родственница умершего.

Денис, по словам женщины, не выходил на акции, жил своей жизнью.

"Мы не знаем, как и кто его избил. Нам в больнице сказали, что врачам он успел рассказать, что его избили милиционеры. А вот милиционеры с свою очередь сказали, что он упал со второго яруса кровати. Но конечно, с такими травмами, мы понимаем, что это невозможно", – говорит свояченица мужчины.

Его брат также рассказал, что не знает, принимал ли погибший участие в акциях протеста и как оказался на Окрестина.

Как сообщал OBOZREVATEL, оппозиционный телеграм-канал Nexta в Беларуси опубликовал данные 1003 сотрудников МВД страны, причастных к задержаниям и избиению протестующих.