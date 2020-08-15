В Беларуси официально подтвердили вторую смерть во время протестов

Родственники погибшего в результате задержания во время акции протеста в Гомеле (Беларусь) Александра Вихора 15 августа получили свидетельство о смерти.

"Причина смерти выясняется", – так написано в документе, передает "БелСат".

Таким образом, Вихор стал вторым человеком, гибель которого во время протестов в стране была подтверждена официально.

Известно, что парню было 25 лет. Он скончался 11 августа. Мама погибшего утверждает, что сын участия в акции не принимал.

Вихора задержали вечером 9 августа в Гомеле, когда он шел на свидание с девушкой. Вместе с остальными Александра бросили в автозак, он успел написать маме СМС, что его поймали.

У парня были проблемы с сердцем. После долгого нахождения в душной машине он пожаловался на плохое самочувствие, но ОМОНовцы не обратили на это внимания.

По словам матери, в автозаке Александр кричал, просил помощи. Конвой подумал, что он неадекватен, и парня отвезли в психиатрическую больницу. Уже там парню вызвали скорую помощь, но 11 августа он умер в больнице. Все это время родственники не знали, где он находится.

"Мне сказали, что его привезли в ближайшую больницу в состоянии клинической смерти", – цитирует мать Вихора "Радио Свобода".

Сейчас родственники требуют возбуждения уголовного дела по факту смерти парня.

По версии Следственного комитета, Александр принимал активное участие в несанкционированном митинге, за что получил 10 суток. Во время административного ареста он заболел и умер. При первичном осмотре якобы не было обнаружено никаких видимых следов, которые могли бы стать причиной смерти.

Александр Вихор. БелСат

Как сообщал OBOZREVATEL:

В МВД страны ранее признали, что во время митинга против результатов выборов погиб один человек.

Силовики утверждают, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвалось в его руке.

Расследователи опровергли эту версию и заявили, что Тарайковский умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации неизвестного устройства.

В Минске люди принесли цветы на место гибели участника протестов. Силовики разогнали эту акцию.

15 августа в городе прошла масштабная акция памяти 34-летнего Александра Тарайковского. К метро "Пушкинская", где погиб активист, пришли тысячи людей.

Смертельное ранение участника протестов попало на фото.

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