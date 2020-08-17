В Беларуси переполох из-за военной техники на дорогах страны: стало известно, куда она едет

Граждане Беларуси сняли множество видеозаписей, на которых видны колонны различной военной техники, часть их них двигалась в сторону столицы Минска.

Как передает TUT.BY, боевые машины были замечены в районах Орши и Марьиной Горки, а также под Минском: район Привольного, трассы М3 и М4, МКАД-2 в районе Заславля и даже в районе Несвижа. Некоторые очевидцы утверждают, что техника – российская.

При этом в Министерстве обороны изданию рассказали, что техника якобы едет на тактические учения, которые должны пройти с 17 по 20 августа вблизи Островца, на полигонах "Гожский" и "Неман".

Журналисты отмечают, что эти учения были запланированы еще задолго до президентских выборов и если сопоставить опубликованные в сети видео и места, где заметили технику, то "все сходится".

Как писал OBOZREVATEL, в районе белорусского города Орша была зафиксирована мощная колонна военной техники, которая двигалась со стороны российской границы в направлении Минска.

На дороге Санкт-Петербург – Псков также была замечена колонна военной техники, которая двигалась в сторону Беларуси. Она состояла из десятков грузовиков и военных машин без номеров. Однако в Западном военном округе Минобороны РФ опровергли, что имеют к этому отношение.