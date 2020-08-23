В Беларуси отреагировали на советы Зеленского Лукашенко.

В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о назначении Александром Лукашенко, который был лидером Беларуси пять сроков подряд, новых выборов.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в комментарии "Белте" заявил, что Украине "нужно заниматься вопросами внутри своей страны, а не раздавать советы".

"Знаете, Украина – братская для нас страна, и украинский народ – братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы", – сказал Глаз.

По его словам, сейчас Беларусь точно не нуждается в рекомендациях.

"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", – подытожил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский сказал, что Лукашенко должен иметь смелость назначить новые выборы в стране.

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