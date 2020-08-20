В Беларуси открыли уголовное дело по "захвату власти" оппозицией

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о "захвате власти" по факту создания оппозицией Координационного совета по обеспечению транзита власти.

Как сообщает Радио Свобода, об этом сообщил журналистам генпрокурор Александр Конюк.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявил он.

В свою очередь, Ольга Ковалькова, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и вошла в Координационный совет, подчеркнула в комментарии ТАСС, что возбуждение дела о захвате власти белорусская оппозиция расценивает как давление и репрессии.

По ее словам, все цели и способы действия Координационного совета являются законными. Это утверждается и в распространенном в четверг заявлении совета.

"Все цели и способы являются законными, основаны на Конституции Республики Беларусь. Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа был объявлен предварительный состав Координационного совета для передачи власти.

Александр Лукашенко обвинил оппозицию в захвате власти в Беларуси, назвав ее "нацистами" и пригрозив "остудить некоторые горячие головы".