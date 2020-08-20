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В Беларуси открыли уголовное дело по "захвату власти" оппозицией

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
1,8 т.
Оппозиция Беларуси создала Координационный совет

Оппозиция Беларуси создала Координационный совет. фото Euroradio

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о "захвате власти" по факту создания оппозицией Координационного совета по обеспечению транзита власти.

Как сообщает Радио Свобода, об этом сообщил журналистам генпрокурор Александр Конюк.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявил он.

В свою очередь, Ольга Ковалькова, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и вошла в Координационный совет, подчеркнула в комментарии ТАСС, что возбуждение дела о захвате власти белорусская оппозиция расценивает как давление и репрессии.

По ее словам, все цели и способы действия Координационного совета являются законными. Это утверждается и в распространенном в четверг заявлении совета.

"Все цели и способы являются законными, основаны на Конституции Республики Беларусь. Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа был объявлен предварительный состав Координационного совета для передачи власти.

Александр Лукашенко обвинил оппозицию в захвате власти в Беларуси, назвав ее "нацистами" и пригрозив "остудить некоторые горячие головы".

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