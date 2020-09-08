Похищенная в Минске член Координационного совета Мария Колесникова якобы находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области Беларуси.

Об этом сообщает телеграм-канал белорусского политзаключенного Виктора Бабарико. При этом отмечается, что Колесникова якобы находится в военной части.

"В телефонной беседе с адвокатом Марии Колесниковой Максимом Знаком оперативный дежурный сообщил, что не знает о фактах задержания кого-либо в пункте пропуска Александровка. В интересах Марии Колесниковой был заключен договор с адвокатом из г. Мозыря, который подал в в/ч 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему также сообщили о том, что Колесниковой в данной военной части нет", – говорится в сообщении.

Также указано, что Государственный пограничный комитет Беларуси, подтвердивший задержание, не сообщил, по каким основаниям она задержана.

В Беларуси оппозиция указала на место нахождения похищенной Колесниковой Скриншот

В Беларуси оппозиция указала на место нахождения похищенной Колесниковой Скриншот

Напомним, что 7 сентября в центре Минска похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

Ранее OBOZREVATELсообщал, кто такая Мария Колесникова и что известно о ее исчезновении в Беларуси.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!