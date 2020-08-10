В Беларуси оппозиция опубликовала план "революции": Лукашенко должен уйти

Оппозиционные силы Беларуси опубликовали в сети свои требования и дальнейший план действий.

Заявление оппозиции было опубликовано на Телеграм-канале NEXTA. В сообщении отмечалось, что пришло время покончить с нынешней властью и проявить упорство, смелость и активность.

"Друзья, после вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы, он кинул своих карателей с оружием против безоружных и мирных людей, он пролил много крови и теперь надеется, что люди стерпят десятки пострадавших и даже убитых", – говорится в сообщении.

Белорусов призвали закупать защитную экипировку в строительных и спортивных магазинах:

любые защитные каски или шлемы;

плотно прилегающие защитные очки;

респираторы или противогазы;

защитные щитки на голени и руки.

Протестующим посоветовали подготовить аптечку с собой, в которой обязательно будут бинты, обеззараживающие и обезболивающие средства.

Сбор протестующих назначен на 19:00 около стелы в столице Беларуси "Минск – город-герой". Людей призвали собираться в небольшие группы и двигаться только вместе.

Для протестов в регионах посоветовали выходить в центры города и расходиться в случае необходимости. Также для протестующих в Минске дали несколько важных советов:

Избегать выхода на проспект Независимости и улицы, где людей могут схватить силовики.

Не бояться идти в сцепке, а также отступать и собираться в другие группы.

Стараться выводить из строя спецтехнику и автозаки.

Автомобилями можно заблокировать передвижение спецтехники по улицам.

На вторник, 11 августа, в Беларуси оппозиция призвала устроить всеобщую забастовку. Также были выдвинуты требования: новые выборы без Лукашенко и освобождение всех политических заключенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЦИК Беларуси заявили, что действующий глава страны Александр Лукашенко лидирует в выборах президента с результатом 81,35%.