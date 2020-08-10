В Беларуси оппозиция опубликовала план "революции": Лукашенко должен уйти
Оппозиционные силы Беларуси опубликовали в сети свои требования и дальнейший план действий.
Заявление оппозиции было опубликовано на Телеграм-канале NEXTA. В сообщении отмечалось, что пришло время покончить с нынешней властью и проявить упорство, смелость и активность.
"Друзья, после вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы, он кинул своих карателей с оружием против безоружных и мирных людей, он пролил много крови и теперь надеется, что люди стерпят десятки пострадавших и даже убитых", – говорится в сообщении.
Белорусов призвали закупать защитную экипировку в строительных и спортивных магазинах:
любые защитные каски или шлемы;
плотно прилегающие защитные очки;
респираторы или противогазы;
защитные щитки на голени и руки.
Протестующим посоветовали подготовить аптечку с собой, в которой обязательно будут бинты, обеззараживающие и обезболивающие средства.
Сбор протестующих назначен на 19:00 около стелы в столице Беларуси "Минск – город-герой". Людей призвали собираться в небольшие группы и двигаться только вместе.
Для протестов в регионах посоветовали выходить в центры города и расходиться в случае необходимости. Также для протестующих в Минске дали несколько важных советов:
Избегать выхода на проспект Независимости и улицы, где людей могут схватить силовики.
Не бояться идти в сцепке, а также отступать и собираться в другие группы.
Стараться выводить из строя спецтехнику и автозаки.
Автомобилями можно заблокировать передвижение спецтехники по улицам.
На вторник, 11 августа, в Беларуси оппозиция призвала устроить всеобщую забастовку. Также были выдвинуты требования: новые выборы без Лукашенко и освобождение всех политических заключенных.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ЦИК Беларуси заявили, что действующий глава страны Александр Лукашенко лидирует в выборах президента с результатом 81,35%.