В Беларуси ОМОН начал жестко задерживать протестующих, разгоняли водометами. Фото и видео

В центре Минска бойцы ОМОН применили силу и спецсредства, в том числе водометы, для разгона протестующих возле стелы "Минск – город-герой".

Информацию об этом, фото и видео выкладывали в соцсетях. Силовики щитами оттеснили участников акции от стеллы.

После этого начались задержания. Люди рассказывают, что некоторые правоохранители используют дубинки, а у некоторых в руках было оружие.

Минская милиция подтвердила агентству "Интерфакс-Запад" задержание участников акции протеста и использование против них спецсредств.

"В рамках административного процесса были произведены задержания людей за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Подтверждаем также использование водометов", – сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси оппозиционеры осудили вступление в должность главы государства незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, а в соцсетях призвали граждан выйти на улицы в знак протеста. Главы МИД многих стран уже заявили, что не признают "инаугурацию" Лукашенко. К 18:00 на улицах Минска начали собираться протестующие, а милицию перевели на усиленный режим несения службы.