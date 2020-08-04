В Беларуси объявили срочную мобилизацию в области на границе с Россией

В Беларуси объявили о военной 25-дневной мобилизации, которая начнется 11 августа в Витебской области на границе с Россией.

По сообщению Минобороны страны, будут призываться мужчины в возрасте до 35 лет, ранее проходившие службу в рядах Вооруженных сил, передает Интерфакс-Запад.

При этом в министерстве отметили, что военные сборы носят регулярный и плановый характер подобных мероприятий.

"Подготовка военно обученного резерва на военных сборах – это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Такие сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа", – рассказала спикер Минобороны Наталья Гаврусик.

Витебская область Беларуси граничит с Россией

Отметим, что российское издание "MK.ru" написало, что военные части и соединения вооруженных сил Беларуси начали покидать места постоянной дислокации.

"Местные жители отметили активность военных вблизи белорусских границ, а также передвижение армейских частей в направлении Минска... Активность белорусских военных на границе с Россией, считают специалисты, может быть связана с опасениями Минска по поводу "вторжения в страну российских наемников", якобы планирующих организацию массовых беспорядков накануне выборов", – говорится в публикации.

Добавим, что 9 августа 2020 года в Беларуси пройдут выборы президента.

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