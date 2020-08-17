В Беларуси объявили общенациональную забастовку: главное о протестах 17 августа

Протестующие в Беларуси 17 августа объявили общенациональную забастовку. К протесту призвали присоединиться все предприятия страны.

В понедельник активисты призвали выходить белорусов на улицы и пообещали не признавать больше действующего президента Александра Лукашенко властью, если он не выполнит требования.

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07:30 – Белорусские митингующие показали свой план действий на понедельник и опубликовали требования к власти на странице NEXTA Live в Telegram.

Минск. 10:00. Если Лукашенко приедет на МЗКТ, участники протеста призывают всех рабочих с других предприятий подойти к коллегам и поддержать их.

В 18:00 участники протеста планируют занять площадь Независимости вместе с Проспектом и начать сидячую забастовку. Так они планируют делать до выполнения их требований.

По всей стране в 18:00 рабочие всех предприятий и жители города идут в центр, где в последний раз вызывают "мэра на ковер".

Протестующие потребовали немедленного освобождения всех политических заключённых и задержанных во время мирных акций, правды о пропавших без вести. А также ухода Лукашенко и честного открытого суда над карателями и садистами.

"Если мэр отказывается публично поддержать народные требования, стачкомы и жители города имеют полное право не признавать его более властью", – говорится в сообщении.

Белорусы опубликовали требования к власти NEXTA Live в Telegram

Протестующие призвали выходить людей на улицы NEXTA Live в Telegram

06:30 – В Беларуси силовики рассказали, как им досталось от митингующих и пожаловались на травмы. Соответствующий видеоролик под названием "Акции, где получают увечья, не нужны, потому что страдают все стороны конфликта" опубликовали на канале белорусского МВД в YouTube.

В нем содержатся рассказы от двух пострадавших силовиков. Один из правоохранителей пожаловался, что был доставлен в больницу после попавшей в лицо бутылки. В результате он лишился зуба и у него рассечена губа.

Силовик пожаловался на травмы МВД Беларуси в YouTube

"Я опустился вниз, присел на колени, и вижу, что капает кровь очень сильно. Я встал, у меня был болевой шок, потом сел, тут ко мне подбежали врачи и начали оказывать мне помощь", – сказал военнослужащих внутренних войск МВД.

У него рассечена губа МВД Беларуси в YouTube

Другой силовик пожаловался, что подвернул ногу, когда на них надвинулась часть митингующих. Мужчина получил перелом лодыжки и перенес операцию.

Правоохранитель подвернул ногу во время протестов МВД Беларуси в YouTube

Он рассказал о перенесенной операции МВД Беларуси в YouTube

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