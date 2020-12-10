В Беларуси устроят народный трибунал для Лукашенко

В Беларуси 13 декабря пройдет Марш народного обвинения, 20 декабря – Марш народного трибунала против режима нелегитимного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA Live. Также здесь анонсировали возврат протестных акций "из районов в центр".

"После тактического отхода в районы и децентрализации маршей нам всем пора снова собраться вместе. Но через выходные, 20 декабря", – говорится в сообщении.

В ближайшие выходные, 12 и 13 декабря, предлагается провести марши районов, "чтобы все смогли пройти слаживание и подготовиться к возвращению в центр".

"Теперь к теме маршей. У каждого из нас есть свои причины ненавидеть эту власть. Но наша общая беда – несправедливость. Вопиющая, безнаказанная, проникающая во все сферы нашей жизни. Именно она раз за разом выводит нас на улицы. При Лукашенко нет (и уже не будет) честного следствия и суда. И если они отказываются называть и наказывать реальных преступников, то белорусский народ сделает это за них. Поэтому следующий марш, 13 декабря, станет Маршем Народного Обвинения", – говорится в сообщении.

На нем необходимо "публично назвать имена преступников", заявили организаторы акции.

"Не только уже прославленных главных мерзавцев. Но также преступников и пособников на разных ступеньках вертикали, кто намерен отсидеться и спрятаться", – уточнили они.

20 декабря в поддержку выдвинутых на предыдущем марше обвинений пройдет акция "с требованием честного суда над обвиняемыми – Марш Народного Трибунала", сообщили в Telegram-канале.

"Только народным давлением мы можем восстановить в республике закон и порядок. Только общими усилиями мы прогоним бандитов с нашей земли. Встречаемся в воскресенье, в 12:00, в ваших дворах", – говорится в информации.

В Беларуси анонсировали проведение двух протестных акций Telegram NEXTA Live

Протестующие заявили о возврате акций в центр Telegram NEXTA Live

Анонс двух протестных маршей в Беларуси Telegram NEXTA Live

Предыдущие акции протеста против незаконного президента страны Александра Лукашенко – Марши воли – прошли в Беларуси 6 декабря. На них были задержаны сотни демонстрантов. В этот день в столицу страны Минск стянули автозаки, броневики, водометы и другую спецтехнику.

Что известно о протестах в Беларуси

С 9 августа в стране проходят массовые протесты против сфальсифицированных результатов выборов президента страны.

Согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей, оппозиционер Светлана Тихановская заняла второе место с 10,1% голосов.

По данным альтернативных экзит-полов, оппозиционный политик уверенно победила.

Силовики жестоко разгоняли акции протеста в Беларуси. При этом использовались светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Сотни протестующих были травмированы и ранены. Количество задержанных исчисляется десятками тысяч.

По официальным данным, погибли четыре участника митингов, по данным Тихановской – восемь.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию. США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия не признали ее.

2 октября Европейский союз ввел санкции против 40 представителей власти Беларуси, 6 ноября – против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Украина также присоединилась к ним.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Тихановской, режим нелегитимного президента Беларуси Лукашенко уже разваливается. Она также заявила о готовности возглавить страну на время переходного периода, который, по ее мнению, будет длиться около 45 дней.