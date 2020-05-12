Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, преднамеренно скрывает масштабы эпидемии коронавируса, чем увеличивает угрозу для жизни людей не только в соседних с ней странах, но и для всей Европы.

Об этом он заявил изданию "ГОРДОН". По его словам, людей в стране задерживают из-за того, что они рассказывают правду о действиях Лукашенко.

"Задержания в Беларуси связаны с парадом, который организовал для себя безумный диктатор. Арестовывают людей за то, что они рассказывают правду об этой политике Лукашенко, которая (можно уже говорить прямо) направлена на убийство людей. Больше сотни задержали во всех регионах страны – Бресте, Витебске, Минске, Гомеле и небольших городах. Эта борьба с коронавирусом через борьбу с независимыми медиа, блогерами, журналистами – обычное действие диктатора, который считает, что может репрессиями победить коронавирус", – сказал собеседник.

Александр Лукашенко

По его словам, цель Лукашенко – скорейшее распространение вируса в стране и заражение как можно большего количества людей.

"Для этого надо проводить массовые мероприятия – парады, субботники, гнать детей в школы. А еще он так называемые выборы объявил. Все делает, чтобы увеличить контакты между людьми. И при этом скрываются реальные данные по зараженным и умершим", – отметил Санников.

Он напомнил, что сегодня по темпам заражения Беларусь первая в Европе, а "больше сотни умерших" – это вранье. Санников предположил, что умерших – больше тысячи, и подчеркнул, что медицинскому персоналу запрещено разглашать информацию о реальном количестве заболевших.

"Врачам и руководителям больниц приказано молчать, не называть точные данные заболевших, скрывать реальную ситуацию обеспеченности медикаментами, оборудованием, средствами защиты и так далее. Как во времена сталинского террора, когда исполнителей обязывали подписывать документы о неразглашении. Эта политика направлена на уничтожение людей. В Беларуси уже можно говорить о геноциде", – заявил политик.

Санников обратил внимание, что действия руководства Беларуси подобны поведению китайских властей, которые скрывали от всего мира информацию о новом вирусе. По его мнению, ситуация в Беларуси опасна для всей Европы.

"Уже назрела необходимость принимать специальное решение по Лукашенко. ВОЗ сначала хвалила его за подготовку к эпидемии, а потом, когда все увидела, в шоке призвала его отменить парад, но получила в ответ увесистую оплеуху. Нельзя не замечать происходящего в Беларуси. Но в это же самое время Брюссель демонстрирует обычное ханжеское отношение и выпускает заявления о "Восточном партнерстве", где говорится о заинтересованности страны в демократическом развитии, общих точках соприкосновения... Просто театр абсурда! В ЕС реагируют так, словно в Беларуси ничего не происходит, будто режим не ведет политику уничтожения человеческих жизней. А ведь по мере реализации этих бесчеловечных действий властей Беларуси будет создаваться все большая опасность для всех в Европе без исключения", – резюмировал Санников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский врач из Гродно Александр Лобан заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко не введет карантин в стране и не "отступит", даже если положит половину страны.