В Беларуси нашли "след Бандеры" у "организатора" протеста. Видео обысков

В эфире государственного телеканала "Беларусь 1" вышел сюжет о задержанном якобы оппозиционном активисте Юрии Воскресенском, в ходе обыска у которого нашли кошелек с тиснением СБУ и календариком со Степаном Бандерой.

На видео Воскресенского называют организатором протестных акций в одном из микрорайонов Минска Уручье и координатором из штаба оппозиционера Виктора Бабарико.

Во время сюжета Воскресенский рассказал о том, что имел контакты с московскими политологами, которые предложили ему собирать информацию об общественно-политической ситуации в Беларуси из Telegram-каналов.

Также в сюжете показали кадры помещения, в котором на полу лежат противогазы, строительные каски, книги, фотографии и муляжи гранат. Что это за помещение и у кого были изъяты показываемые предметы, в сюжете не уточнили.

Также не понятна связь между тем, о чем рассказывает Воскресенский, и показанным крупным планом кошельком с эмблемой СБУ и календариком с фото Степана Бандеры.

"Этот человек, как видно из его рассказа, осознал, что его обманули. Было бы отлично, чтобы это поняли и другие наши граждане, которых активно вводят в заблуждение. Не надо быть большим аналитиком, чтобы увидеть параллели и пересечения между координатором и его боссом Бабарико, и их кураторами", – сказала в подводке к сюжету ведущая программы новостей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, белорусская и российская пропаганда пришла к выводу, что в массовых протестах в Минске и других городах Беларуси якобы замешана Украина и США.