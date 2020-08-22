В Беларуси нашли мертвым пропавшего демонстранта
Пропавший 12 августа в Минске (Беларусь) демонстрант Никита Кривцов найден мертвым в Партизанском районе города.
Как сообщает опозиционный беларусский Telegram-канал NEXTA Live, его сильно избитое тело нашли повешенным в лесопарке на улице Парниковой.
О сильном избиении молодого человека сообщил также Telegram-канал "Наша Ніва". Сообщается, что семья искала его 10 дней в больницах и тюрьмах. Его жена рассказала, что телефон демонстранта последний раз был включен в РНПЦ нейрологии и нейрохирургии в Минске.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В МВД страны ранее признали, что во время митинга против результатов выборов погиб один человек.
Силовики утверждают, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвалось в его руке.
Расследователи опровергли эту версию и заявили, что Тарайковский умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации в руке неизвестного устройства.
В Минске люди принесли цветы на место гибели участника протестов. Силовики разогнали эту акцию.
15 августа в городе прошла масштабная акция памяти 34-летнего Александра Тарайковского. К метро "Пушкинская", где погиб активист, пришли тысячи людей.