В Беларуси нашли мертвым пропавшего демонстранта

Марина Погорилко Мир 22:19, 22.08.2020 Обновлено: 23:34, 22.08.2020

Пропавший 12 августа в Минске (Беларусь) демонстрант Никита Кривцов найден мертвым в Партизанском районе города.

Как сообщает опозиционный беларусский Telegram-канал NEXTA Live, его сильно избитое тело нашли повешенным в лесопарке на улице Парниковой.

В Минске нашли мертвым пропавшего парня.
Telegram-канал NEXTA Live

О сильном избиении молодого человека сообщил также Telegram-канал "Наша Ніва". Сообщается, что семья искала его 10 дней в больницах и тюрьмах. Его жена рассказала, что телефон демонстранта последний раз был включен в РНПЦ нейрологии и нейрохирургии в Минске.

Парня, пропавшего 12 августа, нашли мертвым в Минске.
Telegram Наша Ніва
Парня, который пропал 12 августа, нашли мертвым
Telegram Наша Ніва
Пропавшего демонстранта нашли мертвым.
Telegram Наша Ніва

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В МВД страны ранее признали, что во время митинга против результатов выборов погиб один человек.

  • Силовики утверждают, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвалось в его руке.

  • Расследователи опровергли эту версию и заявили, что Тарайковский умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации в руке неизвестного устройства.

  • В Минске люди принесли цветы на место гибели участника протестов. Силовики разогнали эту акцию.

  • 15 августа в городе прошла масштабная акция памяти 34-летнего Александра Тарайковского. К метро "Пушкинская", где погиб активист, пришли тысячи людей.

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