В Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписать протокол о результатах выборов

В Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который пропал после отказа подписать протокол. Коллаж

В Беларуси нашли мертвым члена избирательной комиссии, который отказался подписать протокол о результатах голосования, а затем пропал.

Об этом сообщило TUT.BY. Тело 29-летнего директора военно-исторического музея им. Багратиона Константина Шимшакова спасатели нашли в реке Неман.

По информации издания, смерть Шимшакова не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид.

Мужчина пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17:00 и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Но домой так и не приехал.

В то же время другое белорусское издание onliner.by сообщило другую версию смерти Шимшакова. По словам сестры его жены, мужчина якобы повесился.

"Его нашли повешенным, – рассказала сестра жены мужчины. Сама супруга с журналистами говорить отказалась", – сообщило издание.

Сославшись на данные УВД Гродненского облисполкома, издание сообщило, что мужчину обнаружили в километре от города Мосты в лесу.

Константин Шимшаков был директором военно-исторического музея им. Багратиона (Tut.by)

Шимшаков пропал 15 августа (Tut.by)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, реальное распределение голосов на выборов в Беларуси скорее всего выглядит так: 64% за Светлану Тихановскую и 23% – за Александра Лукашенко. Такой вывод сделал эксперт по электоральной статистике Борис Овчинников на основании данных, указанных в копиях протоколов на части избирательных участков.

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