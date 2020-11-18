В Беларуси начался полнейший террор, пытки и массовые аресты, – политолог

Три месяца не утихают протесты в Беларуси против избрания Александра Лукашенко президентом страны, начался полный террор и массовые задержания протестующих.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL про то, как Лукашенко цепляется за власть и почему стал токсичным для Владимира Путина.

"Начался полнейший террор, протесты не утихают, после выборов уже почти 30 тысяч задержаний, тысячи задокументированных случаев пыток и жестоких избиений, убийств протестующих, при этом ни одного уголовного дела на силовиков не заведено. Границы не то, чтобы полностью закрыты, но четких правил по въезду и выезду нет. Даже граждан Беларуси (!) не впускают в страну, объяснений не предоставляют", – рассказал белорусский политолог Андрей Елисеев.

Террор возрастает и, видимо, Лукашенко все еще рассчитывает подавить протесты силовыми методами, запугивая и оказывая давление на людей, согласилась другой белорусский политолог Наталья Василевич.

"Те, кто протестуют против Лукашенко, не верят ни единому его слову. Требование одно – его уход. Он показывает, что в любом случае ему закон не писан, но что бы он там ни реформировал, его полномочия никаким законом неограниченны. В стране правовой вакуум во всех сферах. У людей же сейчас просто нет другого выхода – как только протесты прекратятся, террор усилится", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению белорусского оппозиционера Анатолий Лебедько, для подавления протестов у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко осталось три инструмента.