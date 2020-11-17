"В Беларуси – полнейший террор": как Лукашенко цепляется за власть и почему стал токсичным для Путина

100 дней продолжаются протесты белорусов против результатов президентских выборов, на которых якобы победил Александр Лукашенко. Протестующие и оппозиция уверены: он тотально сфальсифицировал их. На самом деле выиграла оппозиционер Светлана Тихановская. Но несмотря на непризнание всего цивилизованного мира, Лукашенко продолжает считать себя руководителем страны и подавляет протесты – с каждым разом все жестче и жестче.

Что будет с Лукашенко и когда он перестанет быть президентом – читайте в OBOZREVATEL.

Тысячи случаев пыток, жестоких избиений и ряд убийств

В целом протесты в Беларуси начались еще с мая нынешнего года, как только там стартовала президентская кампания. Более масштабными они стали после проведения голосования 9 августа и не утихают до сих пор. Каждое воскресенье тысячи белорусов выходят на площадь Перемен в Минске и каждый раз силовики избивают и разгоняют протестующих, задерживая при этом сотнями.

Например, в минувшее воскресенье было задержано 1100 белорусов. Силовики отлавливали людей уже не только по дворам, но и по супермаркетам, били дубинками. Правозащитники говорят о тысячах пострадавших за время противостояний и даже десятках убитых и пропавших без вести.

"В стране полнейший террор, после выборов уже почти 30 тысяч задержаний, тысячи задокументированных случаев пыток и жестоких избиений, убийств протестующих, при этом ни одного уголовного дела на силовиков не заведено. Границы не то чтобы полностью закрыты, но четких правил нет. Даже граждан Беларуси (!) не впускают в страну, объяснений не предоставляют. А въезжают – в основном учащиеся за рубежом. Видимо, это что-то вроде мести за студенческие протесты внутри страны", – рассказал OBOZREVATEL белорусский политолог Андрей Елисеев.

Сколько политических заключенных нынче содержится в белорусских тюрьмах, никто не знает. Такой статистики нет. По данным правозащитного центра "Вясна", на 2 ноября 2020 года известно о 16 тыс. задержанных.

"Террор возрастает и, видимо, Лукашенко все еще рассчитывает подавить протесты силовыми методами, запугивая и оказывая давление на людей. Все его политические финты (Лукашенко заявил, что для передачи 70-80 процентов полномочий парламенту и правительству не нужно менять Конституцию страны, и пообещал, что к моменту проведения Всебелорусского народного собрания справедливо распределит властные полномочия между органами власти. – Ред.) – пустая игра. Те, кто против него протестуют, не верят ни единому его слову. Требование одно – уход Лукашенко. Сейчас он показывает, что в любом случае ему закон не писан, но что бы он там ни реформировал, его полномочия никаким законом неограниченны. В стране правовой вакуум во всех сферах. У людей же сейчас просто нет другого выхода – как только протесты прекратятся, террор усилится", – предположила OBOZREVATEL еще один белорусский политолог Наталья Василевич.

Украина и Запад так и не признали Лукашенко президентом

Несмотря на тайную инаугурацию Лукашенко в середине сентября, никто из руководителей западных стран до сих пор не признал его президентом Беларуси, в том числе и Украина. Президент Владимир Зеленский решил даже не использовать обращение "президент" в отношении Лукашенко, из-за чего тот даже обиделся.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. Надо умудриться, чтобы так "обвалить доверие к себе со стороны народа", – отреагировал он на это.

Результаты выборов в Беларуси признала Россия, Китай, Азербайджан, Армения, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Куба, Никарагуа, Молдавия, Сирия, Узбекистан, Таджикистан, Турция. А Европейский Союз в скором времени готовится ввести третий пакет санкций. По словам Тихановской, обсуждается даже возможность отключить Беларусь от международной системы платежей Swift. Были введены персональные санкции против самого Лукашенко, однако он заявил, что "они его не парят".

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями – жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", – заявил он в начале ноября.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что несмотря на непризнание Лукашенко легитимным президентом, общение и коммуникации между Западом и Беларусью идут, но недипломатическими каналами. Мол, обычно через них осуществляется реальное давление.

Центр Москвы, где находится главная резиденция Владимира Путина - Кремль

"Уверен, что цивилизованный мир таки дожмет Лукашенко. Он уйдет, это 100%. После всех этих событий, зверской жестокости он стал токсичным и для самого Путина. Он будет торговать им с Западом и в перспективе просто сдаст. Для России вопрос Беларуси абсолютно принципиальный, потому что Путин хочет сохранить полный контроль над ней. Если он ее потеряет, то что скажет внутри Россия?" – задался вопросом Климкин.

Что о Лукашенко думают в Кремле?

Эксперты считают, что Лукашенко давно и полностью находится под властью Путина, а после применения жестокого террора против граждан своей страны – тем более. Если раньше он пытался лавировать между молотом и наковальней – Западом и Россией – то теперь, незаконно занимая президентское кресло, утратил все инструменты влияния на РФ.

По убеждению российского политолога Дмитрия Орешкина, у него остались только силовики и подконтрольные СМИ, благодаря которым он еще держится у власти, но уйти ему придется. 1 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия не вмешивается в дела Беларуси, а способствует решению проблем в республике. Но тем не менее ранее Лукашенко и Путин договорились о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.

"Террор – дорогое удовольствие, и ресурсы быстро заканчиваются. Чтобы удерживать власть, нужны деньги. Если перебрасывать их с "подкармливания" пока еще лояльных групп на силовиков, то база лояльных групп будет тоже сокращаться, а протесты еще больше возрастать. Нужно будет еще больше ресурсов, чтобы их сдерживать, а вот откуда их брать – неизвестно. Если же не подкармливать силовиков, те могут и "дворцовый переворот" устроить. Лукашенко последние месяцы сам загоняет себя в угол", – подытожила Василевич.

Пытаясь в очередной раз разрулить кризис, Лукашенко запланировал Всебелорусское народное собрание аж на 27-28 января 2021 года. Однако он не раз заявлял, что добровольно не собирается покидать президентский пост.