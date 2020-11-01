В Беларуси начался Марш против террора: на улицах Минска появилась военная техника. Фото и видео

В Беларуси в воскресенье, 1 ноября, начался Марш против террора. На улицы Минска более 10 тыс. белорусов вышли на протест против незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

Организаторы акции сравнили действия самопровозглашенного главы государства со сталинским террором. Воскресный марш стартовал со станции метро "Парк Челюскинцев" и пройдет по маршруту в национальный некрополь Куропаты – символ жертв беспредела советских властей, где убили десятки тысяч белорусов.

OBOZREVATEL следит за развитием событий в Беларуси онлайн:

14:00 – Марш против террора стартовал с метро "Парк Челюскинцев". Протестующие пройдут по маршруту проспект Независимости – Калиновского – Карбышева – Гамарника – Мирошниченко и до урочища Куропаты.

14:02 – Станции метро "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская" закрыли для пассажиров.

14:05 – В Минске заметили проблемы с доступом в интернет через мобильную связь. LTE-связь у всех трех операторов как минимум частично отсутствует, через 3G загрузка данных также может не происходить.

14:10 – На улицах Минска заметили спецтехнику. На площади Независимости люди в форме расставили секции забора.

14:22 – Число участников протеста оппозиции в центре Минска превысило 10 тысяч человек, отмечают очевидцы.

14:35 – Очевидцы сообщили о задержаниях рядом с метро "Московская".

Задержания в Минске. TUT.BY новости

Марш против террора в Беларуси. TUT.BY новости

14:50 – Местные СМИ пишут о взрыве светошумовой гранаты на Логойском тракте в Минске, где проходит акция оппозиции.

Силовики на Марше против террора. TUT.BY новости