В Беларуси прошел Марш Гордости: задержали больше 450 человек. Все детали, фото и видео

В воскресенье, 11 октября, на 64-й день протестов из-за выборов, в Минске и других городах Беларуси прошел общенациональный Марш Гордости против действующей власти.

В столицу традиционно стянули машины внутренних войск, БТРы, а также автобусы с силовиками и спецтехнику. Несмотря на такое оцепление и даже закрытия метро, люди еще до начала мероприятия в 14:00 выдвинулись колонами по улицам городов.

"Бывший президент провел 4-часовые переговоры с частью политзаключенных, которых он взял в заложники по ходу этой своей безнадежной войны с белорусами. А минчане как раз планируют их навестить – после похода к Окрестина в прошлое воскресенье… Вашу поддержку должен услышать каждый из политзаключенных, ваше настойчивое "Выпускай!" – все вокруг. Зовите соседей и знакомых, сегодня выходят все – в Минске и по всей стране", – обратились к белорусам организаторы Марша.

OBOZREVATEL следил за происходившим онлайн:

13:30 – Минчане стали собираться у Стеллы в центе города. Согласно плану, Маршем Гордости они должны были пройти по центральным улицам – в направлении СИЗО КГБ и "Володарки". При этом был определен основной маршрут – через улицу Ленина на проспект Независимости, а также альтернативный – через Городской вал от Немиги.

Схема маршрута Марша Гордости. Tlegram-канал "Беларусь головного мозга"

13:35 – В Минске закрыли четыре станции метро и ограничили движение личного и общественного транспорта. Как сообщили в метрополитене, с 13:35 поезда следовали без остановок на станциях "Октябрьская", "Купаловская", "Немига" и "Площадь Победы". При этом правоохранители несли службу в усиленном режиме, предупредив о возможности дополнительного задействования спецтехники.

13:40 – В город продолжали стягивать БТРы, автобусы с силовиками и спецтехнику. Известно, что в Минске власти с самого утра привлекли внушительные силы правоохранителей.

Военные и техника в Минске

13:50 – Очевидцы засняли движение колонны военной техники, которая двигалась по улице Тимирязева в Минске, тогда как водители сигналили ей вслед.

14:00 – В Минске возле кинотеатра "Москва" начались первые задержания. К мужчине, ехавшему на велосипеде, подбежали омоновцы, столкнули его с велосипеда и задержали. Его отвели в микроавтобус, велосипед отнесли туда же.

tut.by

14:08 – В Минске задержаны трое корреспондентов ТАСС. Фамилии задержанных – Федосенко, Григоров и Степченков. Как сообщает агентство, все они работали с аккредитационными карточками нового образца.

14:16 – Источники из госоргана Беларуси, курирующего отключение интернета, сообщили, что в ближайшее время мобильный интернет в стране отключится. Может помочь переключение на 2G или связь с родными и близкими через голосовые звонки.

14:24 – Среди задержанных журналистов Елена Толкачева (TUT.BY и БелаПАН), Татьяна Коровенкова и Сергей Сацюк (БелаПАН), Дмитрий Дмитриев ("Новы Час"), Юрий Шамшур (ТАСС). Задержанные журналисты успели рассказать, что среди них есть сотрудники БелТА: фотокорреспондент Андрей Покумейко и Оксана Манчук.

14:50 – Порядка 50 сторонников оппозиции задержаны в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов у стелы "Минск – город-герой".

15:35 – Милиция Минска применила против протестующих водометы.

15:51 – Появилось фото людей, раненых во время разгона у Стелы в Минске:

"Радио Свобода"

16:06 – Уже более 20 журналистов задержаны в Беларуси. На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно – 4, в Витебске – 2.

16:14 – Согласно Google Maps, перекрыт практически весь центр Минска.

Google Maps

16:22 – Белорусские силовики применили против протестующих в Минске светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

17:07 - В Twitter МБХ Медиа показали видео задержания участников акции протеста возле стелы в Минске. Силовики группой напали на человека и жестоко избили его.

17:30 – По состоянию на 17:00 правозащитники сообщили о задержании силовиками 105 человек в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Жлобине, Молодечном, Витебске и Могилеве. Некоторых уже отпустили.

17:48 –Издание Onliner показало видео в ускоренном режиме марша протестующих по улице Кальварийской в Минске.

17:51 – Около станции метро "Пушкинская" в Минске задержан главред издания "Наша Нiва" Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан.

18:15 – В центре Киева на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси. Несколько десятков людей пришли на площадь с белорусскими флагами.

18:17 – Правозащитный центр "Весна" сообщил о 180 задержанных 11 октября (по состоянию на 18:00), большинство из них в Минске. "Брестская газета" сообщала о не менее 17 задержаниях в Бресте.

18:44 – На 18:30 правозащитный центр "Весна" сообщил имена 214 задержанных. Большинство из них были задержаны в Минске. Также задержали протестующих в Гродно, Бресте, Витебске, Могилеве, Молодечно, Жлобине.

19:15 – В Минске закончился "Марш гордости" – все станции метро открыли, в городе снова заработал мобильный интернет. По оценкам СМИ, в акции участвовало несколько тысяч человек. Правозащитный центр "Весна" сообщил о 237 задержанных по всей Беларуси.

19:48 – По состоянию на 19:30 правозащитный центр "Весна" сообщил о 259 задержанных. Список постоянно обновляется по ссылке.

23:31 – По состоянию на 23:00 правозащитникам стало известно о 422 задержанных. Некоторых силовики уже отпустили. Отмечено, что среди задержанных очень много журналистов.

23:58 – По состоянию на 23:30 правозащитный центр "Весна" сообщил о 454 задержанных. Среди задержанных – десятки журналистов.

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