В Беларуси начался 64-й день протестов, улицы оцепили войска. Все детали, фото и видео

В воскресенье, 11 октября, на 64-й день протестов из-за выборов, в Минске и других городах Беларуси был объявлен общенациональный Марш Гордости против действующей власти.

В столицу традиционно стянули машины внутренних войск, БТРы, а также автобусы с силовиками и спецтехнику. Несмотря на такое оцепление и даже закрытия метро, люди еще до начала мероприятия в 14:00 выдвинулись колонами по улицам городов.

"Бывший президент провел 4-часовые переговоры с частью политзаключенных, которых он взял в заложники по ходу этой своей безнадежной войны с белорусами. А минчане как раз планируют их навестить – после похода к Окрестина в прошлое воскресенье… Вашу поддержку должен услышать каждый из политзаключенных, ваше настойчивое "Выпускай!" – все вокруг. Зовите соседей и знакомых, сегодня выходят все – в Минске и по всей стране", – обратились к белорусам организаторы Марша.

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13:30 – Минчане стали собираться у Стеллы в центе города. Согласно плану, Маршем Гордости они должны были пройти по центральным улицам – в направлении СИЗО КГБ и "Володарки". При этом был определен основной маршрут – через улицу Ленина на проспект Независимости, а также альтернативный – через Городской вал от Немиги.

13:35 – В Минске закрыли четыре станции метро и ограничили движение личного и общественного транспорта. Как сообщили в метрополитене, с 13:35 поезда следовали без остановок на станциях "Октябрьская", "Купаловская", "Немига" и "Площадь Победы". При этом правоохранители несли службу в усиленном режиме, предупредив о возможности дополнительного задействования спецтехники.

13:40 – В город продолжали стягивать БТРы, автобусы с силовиками и спецтехнику. Известно, что в Минске власти с самого утра привлекли внушительные силы правоохранителей.

13:50 – Очевидцы засняли движение колонны военной техники, которая двигалась по улице Тимирязева в Минске, тогда как водители сигналили ей вслед.

14:00 – В Минске возле кинотеатра "Москва" начались первые задержания. К мужчине, ехавшему на велосипеде, подбежали омоновцы, столкнули его с велосипеда и задержали. Его отвели в микроавтобус, велосипед отнесли туда же.

14:08 – В Минске задержаны трое корреспондентов ТАСС. Фамилии задержанных – Федосенко, Григоров и Степченков. Как сообщает агентство, все они работали с аккредитационными карточками нового образца.

14:16 – Источники из госоргана Беларуси, курирующего отключение интернета, сообщили, что в ближайшее время мобильный интернет в стране закончится. Может помочь переключение на 2G или связь с родными и близкими через голосовые звонки.

14:24 – Среди задержанных журналистов Елена Толкачева (TUT.BY и БелаПАН), Татьяна Коровенкова и Сергей Сацюк (БелаПАН), Дмитрий Дмитриев ("Новы Час"), Юрий Шамшур (ТАСС). Задержанные журналисты успели рассказать, что среди них есть сотрудники БелТА: фотокорреспондент Андрей Покумейко и Оксана Манчук.

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