В Беларуси начались массовые забастовки из-за результатов выборов

В Беларуси начались массовые забастовки из-за результатов президентских выборов, где победил действующий президент Александр Лукашенко.

В частности, забастовку начали рабочие Белорусского металлургического завода, сообщает Telegram-канал "TUT.BY новости".

"На БМЗ прямо сейчас частично остановилась работа. Работники говорят, что в конце цеха СПЦ 2 собрались десятки людей. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом", – говорится в сообщении.

По словам рабочих, руководство БМЗ собрало экстренное совещание. Бастующие призвали сотрудников других предприятий к солидарности и поддержке.

Независимые Telegram-каналы также призывают всех белорусских предпринимателей к бессрочной забастовке с 11 августа против избрания Лукашенко.

"Молчаливое согласие – это то, что позволило продержаться ему у власти 26 лет. С этим должно быть покончено. Мы больше не молчим и наш язык – забастовка. Это главный страх режима, риск остановки предприятий, огромные денежные потери", – говорится в обращении.

Протестующие требуют новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставки президента, правительства и роспуска национального собрания.

Забастовка работников БМЗ. Telegram NEXTA Live

Объявление о забастовке работников БМЗ. Telegram NEXTA Live

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