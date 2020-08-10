В Беларуси начались массовые забастовки из-за результатов выборов

Бастующие в Беларуси озвучили свои требования. Shutterstock
В Беларуси начались массовые забастовки из-за результатов президентских выборов, где победил действующий президент Александр Лукашенко.
В частности, забастовку начали рабочие Белорусского металлургического завода, сообщает Telegram-канал "TUT.BY новости".
"На БМЗ прямо сейчас частично остановилась работа. Работники говорят, что в конце цеха СПЦ 2 собрались десятки людей. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом", – говорится в сообщении.
По словам рабочих, руководство БМЗ собрало экстренное совещание. Бастующие призвали сотрудников других предприятий к солидарности и поддержке.
Независимые Telegram-каналы также призывают всех белорусских предпринимателей к бессрочной забастовке с 11 августа против избрания Лукашенко.
"Молчаливое согласие – это то, что позволило продержаться ему у власти 26 лет. С этим должно быть покончено. Мы больше не молчим и наш язык – забастовка. Это главный страх режима, риск остановки предприятий, огромные денежные потери", – говорится в обращении.
Протестующие требуют новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставки президента, правительства и роспуска национального собрания.
Забастовка работников БМЗ. Telegram NEXTA Live
Объявление о забастовке работников БМЗ. Telegram NEXTA Live
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Как сообщал OBOZREVATEL:
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Вместе с тем его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.
Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала скорая. Также ОМОН применял светошумовые гранаты.
В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.
СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.
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