В Беларуси на протестах против Лукашенко задержали более 120 человек: люди напуганы

В городах Беларуси задержали более 120 человек на протестах против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента.

Инцидент, напугавший беларусов, произошел в пятницу, 19 июля. Задержания проходили в Минске, в Бобруйске, Гомеле, Витебске, Могилеве, Новополоцке, Гродно, Молодечно и Орше, пишет местный правозащитный центр "Весна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В числе задержанных оказались оператор агентства Reuters, журналисты белорусского бюро "Радио Свобода", "Белсата", "Еврорадио", а также фотограф Tut.by.

Задержания во время протестов в Беларуси TUT.BY

По данным издания "Радио свобода", поздно вечером всех задержанных журналистов освободили, также из отделений милиции отпустили нескольких активистов.

Задержания во время протестов в Беларуси TUT.BY

Задержания во время протестов в Беларуси TUT.BY

Задержания во время протестов в Беларуси Радио свобода

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Минске, а также областных и районных центрах Беларуси в пятницу, 19 июня, продолжились протестные акции против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента.