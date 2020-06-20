В Беларуси на протестах против Лукашенко задержали более 120 человек: люди напуганы

Карина Бондаренко Мир 10:01, 20.06.2020 Обновлено: 10:08, 20.06.2020

В городах Беларуси задержали более 120 человек на протестах против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента.

Инцидент, напугавший беларусов, произошел в пятницу, 19 июля. Задержания проходили в Минске, в Бобруйске, Гомеле, Витебске, Могилеве, Новополоцке, Гродно, Молодечно и Орше, пишет местный правозащитный центр "Весна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В числе задержанных оказались оператор агентства Reuters, журналисты белорусского бюро "Радио Свобода", "Белсата", "Еврорадио", а также фотограф Tut.by.

Задержания во время протестов в Беларуси
TUT.BY

По данным издания "Радио свобода", поздно вечером всех задержанных журналистов освободили, также из отделений милиции отпустили нескольких активистов.

Задержания во время протестов в Беларуси
TUT.BY
Задержания во время протестов в Беларуси
TUT.BY
Задержания во время протестов в Беларуси
Радио свобода

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Минске, а также областных и районных центрах Беларуси в пятницу, 19 июня, продолжились протестные акции против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента.

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Мир

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