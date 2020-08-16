В Беларуси на фоне "антимайдана" проводили в последний путь жертву протестов. Фото

В воскресенье, 16 августа в поселке Костюковка под Гомелем (Беларусь) попрощались с погибшим после задержания ОМОНом Александром Вихором.

Как сообщает "Радио Свобода", отдать дань памяти 25-летнему парню пришел гомельчанин Сергей Шоман, который видел, как задерживали покойного.

"Он был в ужасном стрессе, вспотел, волновался, все время обращался за медицинской помощью, на него никто не обращал внимания. Когда нас доставили из суда в СИЗО, он был очень болен, снова обратился за помощью, позвонил маме и папе. Затем полиция, или кто они такие, конвой или охрана, обрызгала его перцовым баллончиком. Нас вывели, он остался в автозаке один. Я только слышал, как они спрашивали: "Что с этим делать?". А им отвечали: "Пусть дышит", – поделился жуткими воспоминаниями молодой человек.

Александр Вихор имел проблемы с сердцем "Радио Свобода"

Попрощаться с Вихором пришли сотни гомельчан "Радио Свобода"

Возле дома Вихора возлагают цветы "Радио Свобода"

В свою очередь мама погибшего Вихора до сих пор не может смириться с утратой и поверить в то, что ее сына больше нет среди живых.

"Он не умер, он погиб. Спасибо всем, кто пришел. Он был самым ярким, самым добрым, самым безупречным. Бог не дает больше испытаний, чем может вынести человек: так что я сильная мать", – сказала женщина.

Светлана добавила, что ее сын не был вовлечен в политику. По ее словам, его просто арестовали и трое суток не оказывали никакой медицинской помощи.

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Провести погибшего в последний путь пришли как молодые, так и взрослые жители Гомеля TUT.BY

"Мой ребенок умер, потому что ему никто не помог. Я хочу увидеть тех, кто ему не помог, кто его убил. У них есть дети, жены. Люди, помогите, пожалуйста, оправдать моего сына, мое солнышко!" – поделилась мать криком души.

Когда на улицу вынесли гроб с телом погибшего, все, кто пришел с ним попрощаться, аплодировали стоя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вихор стал вторым человеком, гибель которого во время протестов в стране была подтверждена официально. Парня задержали вечером 9 августа в Гомеле, когда он шел на свидание с девушкой.

Вместе с остальными Александра бросили в автозак, он успел написать маме СМС, что его поймали. У парня были проблемы с сердцем.

15 августа в Минске прошла масштабная акция памяти еще одного погибшего в ходе протестов – 34-летнего Александра Тарайковского. К метро "Пушкинская", где погиб активист, пришли тысячи людей.

Силовики утверждали, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвалось в его руке.

Однако расследователи опровергли эту версию и заявили, что Тарайковский умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации неизвестного устройства.

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