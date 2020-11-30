В Беларуси мужа Тихановской обвинили в тяжком преступлении

Белорусскому оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому предъявлено новое, уже третье по счёту обвинение, в разжигании социальной вражды. Это преступление относится к тяжким.

Об этом сообщило Tut.by. Муж бывшего кандидата на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской находится в СИЗО уже полгода.

Согласно белорусскому законодательству, оппозиционеру должны были изменить меру пресечения или отправить его дела по предыдущим обвинениям в суд.

Однако новое обвинение дает возможность содержать его за решеткой еще до 18 месяцев без суда.

Всего Тихановского сейчас обвиняют по трём статьям: организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (по ней он и был задержан в Гродно 29 мая), воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии и теперь – разжигание вражды.

Согласно статьи 127 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси, продление срока содержания под стражей более шести месяцев разрешается только лицам, которых обвиняют в совершении тяжких или особо тяжких преступлений.

Тихановский находится в в одиночной камере СИЗО в городе Жодино. В октябре он принимал участие во встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ Беларуси в Минске.

После встречи несколько политзаключённых освободили, однако оппозиционер остался за решёткой.

Напомним, Тихановский собирался баллотироваться в президенты Беларуси на последних выборах, однако в регистрации ему отказали. После этого в президенты выдвинулась его жена Светлана, которая ранее никому не была известна.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусская полиция с третьей попытки якобы нашла $ 900 тыс. в доме Сергея Тихановского в Гомеле.

В октябре белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская впервые за четыре месяца поговорила со своим мужем Сергеем Тихановским, который находится под арестом в СИЗО.