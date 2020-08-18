В Беларуси могут начаться захваты админзданий, – оппозиционер

Убедить Александра Лукашенко, занимавшего пост президента Беларуси 5 сроков подряд, отказаться от попыток удержать власть могут люди из его окружения.

Если Лукашенко не пойдет на этот шаг, в стране могут начаться захваты административных зданий. Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал белорусский кинорежиссер, доверенное лицо кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Юрий Хащеватский.

"Здравомыслящие люди в окружении Лукашенко – а там такие есть – должны в конце концов понять, что сейчас от этого зависит не только будущее страны, но еще и их личное будущее. Они должны решиться на этот шаг, чтобы в дальнейшем избежать судов, преследований и так далее", – пояснил оппозиционер.

По его оценкам, текущая ситуация в Беларуси необратима. "Окончится она может только тем, что Лукашенко уйдет из власти".

Хащеватский предположил, что за массовыми забастовками начнется "следующая ступень" – захват административных зданий. "Очень бы хотелось, чтобы этого не было, потому что это сопряжено с возможными будущими жертвами. Но народ может не вытерпеть", – заметил он.

Полную версию блиц-интервью с Юрием Хащеватским скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко обвинил оппозицию в захвате власти в стране, назвав ее "нацистами" и пригрозил "остудить некоторые горячие головы".