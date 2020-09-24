В Беларуси мать девятерых детей умерла после избиения и пропажи сына

В Беларуси 24 сентября скончалась Татьяна М., мать 17-летнего парня, который был избит во время акций протеста.

Женщине было 45 лет, сообщила на своей странице в Facebook директор центра "Экумена" Наталья Василевич.

Она уточнила, что Татьяну подкосила история насилия, которую пережил ее сын.

У Татьяны остались девять детей. Семеро из них – несовершеннолетние.

"Трагедия: сегодня умерла мать Тимура (Тимофея) Татьяна, сиротами остались девять детей, семеро из них несовершеннолетних. Татьяну очень подкосила история насилия, которую пережил ее сын, история его преследования", – написала Василевич.

Facebook Натальи Василевич.

Как уточняет "Медиазона", Тимур пропал 8 сентября из детской больницы в Минске, куда его доставили после жесткого задержания.

За несколько дней до этого Следственный комитет Беларуси заявил, что подросток является участником массовых беспорядков.

Родные Тимура до сих пор не знают, где находится парень.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на протестах после "инаугурации" незаконно избранного Александра Лукашенко 24 сентября задержали минимум 259 человек.