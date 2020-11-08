В Беларуси люди вышли на Марш народовластия: силовики вывели на улицы военную технику и отключили связь. Фото и видео

В восресенье, 8 ноября, в городах Беларуси проходит Марш народовластия против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

С самого утра власти вывели на улицы военную технику и отключили мобильный интернет.

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OBOZREVATEL следит за событиями в Беларуси онлайн:

10:30 – На улицах Минска заметили колонны военной техники.

10:40 – В Минске закрыли все станции третьей линии метро: "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская". Поезда следуют без остановки на данных станциях.

10:50 – В центре Минска были замечены большие группы ОМОНа.

11:00 – Светлана Тихановская поддержала всех, кто планирует выйти на Марш народовластия.

"Мы противостоим беззаконию и насилию уже 90 дней. За эти 90 дней беларусы дали режиму понять, что он потерял легитимность и власть. Но что еще более важно – за эти 90 дней беларусы сами ощутили, что народ – это настоящая сила, которой не нужны никакие идеологи, чтобы знать, в какой стране мы хотим жить", – говорится в обращении.

11:10 – В центр Минска ввели бронетехнику, силовики собираются возле гостиницы "Европа".

tut.by

11:20 – В Минске возле Ратуши начались задержания: силовики перебежали дорогу и схватили несколько человек.

11:22 – Люди идут в сторону стелы "Минск – город герой" небольшими группами.

11:57 – На Стеле в Минске уже собралось несколько тысяч человек. Люди в основном находятся на зеленой зоне у гостиницы "Планета". Из динамиков доносятся советские патриотические песни.

12:00 – В Минске автоколонну сторонников Лукашенко сопровождает вертолет с красно-зеленым флагом.

12:04 – Еще одно видео задержаний возле моста на проспекте Победителей в Минске:

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