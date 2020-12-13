Беларусь вышла на Марш народного обвинения, силовики Лукашенко начали задержания. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 12:04, 13.12.2020 Обновлено: 12:49, 13.12.2020

В воскресенье, 13 декабря, в городах Беларуси начался Марш народного обвинения.

Шествия стартовали прямо во дворах и проходят по согласованному в чатах маршруту и графику (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы помним все имена репрессированных – и назовем каждое имя тех, кто в репрессиях виноват", – заявили организаторы.

Telegram "Страна Для Жизни"

OBOZREVATEL следит за событиями в Беларуси в онлайн-режиме:

10:00 – С раннего утра по улицам Минска традиционно поехала военная техника и транспорт силовиков. Были замечены даже водометы.

tut.by

10:30 – В Уручье колонну спецтехники приветствовали люди с красно-зелеными государственными флагами.

11:45 – В Минске, на Неманской, толпа силовиков задержала одного демонстранта. "Люди прошли небольшой колонной, семьи с детьми, через две минуты подъехал бусик, выбежало около 20 силовиков, задержали мужчину", – рассказала очевидица.

12:00 – Колонны протестующих стихийно возникают по всей стране.

Telegram "Беларусь головного мозга"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Мир

Смотрите также

В украинском учебнике изобразили российских военных: МОН отреагировало

День Андрея Первозванного: что нельзя делать в праздник

С нами Бог. Тогда кто же против нас?

В Черкасской области на строительстве дорог разворовали почти семь млн грн

Террористы на Донбассе ранили двух воинов ВСУ – штаб ООС