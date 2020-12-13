В Беларуси люди вышли на Марш народного обвинения, на улицах появились водометы. Фото и видео
В воскресенье, 13 декабря, в городах Беларуси начался Марш народного обвинения.
Шествия стартовали прямо во дворах и проходят по согласованному в чатах маршруту и графику (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Мы помним все имена репрессированных – и назовем каждое имя тех, кто в репрессиях виноват", – заявили организаторы.
OBOZREVATEL следит за событиями в Беларуси в онлайн-режиме:
10:00 – С раннего утра по улицам Минска традиционно поехала военная техника и транспорт силовиков. Были замечены даже водометы.
10:30 – В Уручье колонну спецтехники приветствовали люди с красно-зелеными государственными флагами.
11:45 – В Минске, на Неманской, толпа силовиков задержала одного демонстранта. "Люди прошли небольшой колонной, семьи с детьми, через две минуты подъехал бусик, выбежало около 20 силовиков, задержали мужчину", – рассказала очевидица.
12:00 – Колонны протестующих стихийно возникают по всей стране.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 ноября в Минске и других городах Беларуси прошел общенациональный "Марш соседей". Так белорусы окрестили свой 113-й день протестов против действующей власти. Силовики применять против участников мирных акций слезоточивый газ и задержали до 200 человек.
6 декабря состоялся "Марш воли" против нелегитимной власти. Задержаны также сотни демонстрантов.
Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создают военную группировку для захвата белорусских земель.
Среди белорусских силовиков ОМОНа, которые принимают участие в разгонах протестов в Минске, заметили бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут".