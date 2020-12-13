В Беларуси люди вышли на Марш народного обвинения, на улицах появились водометы. Фото и видео

В воскресенье, 13 декабря, в городах Беларуси начался Марш народного обвинения.

Шествия стартовали прямо во дворах и проходят по согласованному в чатах маршруту и графику (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы помним все имена репрессированных – и назовем каждое имя тех, кто в репрессиях виноват", – заявили организаторы.

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10:00 – С раннего утра по улицам Минска традиционно поехала военная техника и транспорт силовиков. Были замечены даже водометы.

10:30 – В Уручье колонну спецтехники приветствовали люди с красно-зелеными государственными флагами.

11:45 – В Минске, на Неманской, толпа силовиков задержала одного демонстранта. "Люди прошли небольшой колонной, семьи с детьми, через две минуты подъехал бусик, выбежало около 20 силовиков, задержали мужчину", – рассказала очевидица.

12:00 – Колонны протестующих стихийно возникают по всей стране.

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