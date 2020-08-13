В Беларуси из-за протестов уволился ведущий госканала Минобороны

В Беларуси еще один телеведущий на фоне массовых протестов и задержаний активистов, написал заявление об увольнении. Владимир Бурко работал ведущим военной программы "Арсенал" на государственном канале "Беларусь 1".

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram. Бурко заявил, что не мог и подумать, что солдаты и техника, о которых рассказывал в эфирах, могут быть применены против народа – против мирного населения страны, против женщин и детей.

"Я больше не ведущий этого телепроекта. Ушел сам, не без приключений, но ушел. Пять лет я был медийным лицом Минобороны Республики Беларусь. Пять лет подряд я с серьезным лицом рассказывал, что наша армия доблестная и сильная. Я бы никогда, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы даже, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа",– сказал он.

Обращаясь к военным, тележурналист отметил, что знает – они ждут приказ и что понятно, каким он будет, и призвал их "одуматься пока не поздно".

"Я хочу обратиться к военным, солдатам и офицерам. Вы ждете приказа. Вы прекрасно осознаете, каким будет этот приказ, и, скорее всего, понимаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю. Одумайтесь, пока не поздно", – заявил он в видеообращении.

Напомним, уже известно о семи белорусских телеведущих, которые оставили свою работу из-за беспорядков и силового противостояния в стране. Это Ольга Богатыревич (ОНТ), Вера Каретникова, ("Беларусь 1"), Татьяна Бородкина (СТВ), Сергей Козлович (АТН), Евгений Перлин ("Беларусь 1"), Ольга Бельмач (СТВ).

Напомним, в Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Власти жестко разгоняют демонстрантов, применяя водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов закончилась без экстремального противостояния, в отличие от трех предыдущих.

Локальные столкновения не перерастали в ожесточенные конфликты, силовики ограничивались присутствием в местах скопления активистов. К утру ситуация успокоилась.