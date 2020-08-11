В Беларуси исчез автор фильма о женщинах Лукашенко

В Минске во время массовых протестов исчез журналист Стас Ивашевич, который снял фильм о женщинах президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщается на Telegram-канале "Проект", уже более 40 часов мужчина не выходит на связь. Ивашкевич является известным белорусским расследователем и ведет свою авторскую программу на канале "Белсат" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коллеги журналиста предположили, что основанием для его задержания и оказания давления со стороны властей мог стать именно фильм о пассиях действующего белорусского лидера.

Последний раз Ивашкевич выходил на связь вечером 9 августа. Тогда он сказал, что его задержали и везут в изолятор на улице Окрестина. Однако с тех пор больше о судьбе журналиста ничего не известно. Кроме того, адвоката не пустили в изолятор и не дали никакой информации о том, где находится Ивашкевич.

Вот уже полтора дня правозащитники объезжают и обзванивают все места лишения свободы, но никакой официальной информации им по-прежнему не дают. Неофициально говорят, будто бы на журналиста завели уголовное дело.

Примечательно, что перед выборами президента Беларуси Ивашкевича и его коллег уже задерживали во время подготовки материала о женщинах Лукашенко.

"Мы опасаемся, что сейчас то задержание может оказаться отягчающим обстоятельством для журналиста. Уже после выхода материала мы замечали наружное наблюдение за журналистами его команды", – отметили соратники расследователя.

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