В Беларуси горела фабрика. Видео с места ЧП

Кирилл Лютый Мир 16:41, 5.09.2020 Обновлено: 16:53, 5.09.2020

В городе Жлобин (Беларусь) в субботу, 5 сентября, горело здание бывшей фабрики художественной инкрустации.

Как передает tut.by, пожар произошел в железобетонном трехэтажном здании на улице Матросова, 39. Огонь горел открытым пламенем, на место ЧП прибыли пожарные и ликвидировали угрозу (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Причины пожара пока неизвестны. Как передают СМИ, помещения на первом этаже сдаются в аренду, а остальные не используются.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Пожар в Беларуси на фабрике.
gomel.today
Никто в результате ЧП не пострадал.
gomel.today

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре горела многоэтажка, пострадавший умер в больнице от ожогов. Спасатели на руках вынесли мужчину из огня.

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