В Беларуси горела фабрика. Видео с места ЧП
В городе Жлобин (Беларусь) в субботу, 5 сентября, горело здание бывшей фабрики художественной инкрустации.
Как передает tut.by, пожар произошел в железобетонном трехэтажном здании на улице Матросова, 39. Огонь горел открытым пламенем, на место ЧП прибыли пожарные и ликвидировали угрозу (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).
Причины пожара пока неизвестны. Как передают СМИ, помещения на первом этаже сдаются в аренду, а остальные не используются.
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре горела многоэтажка, пострадавший умер в больнице от ожогов. Спасатели на руках вынесли мужчину из огня.