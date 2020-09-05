В Беларуси горела фабрика. Видео с места ЧП

В городе Жлобин (Беларусь) в субботу, 5 сентября, горело здание бывшей фабрики художественной инкрустации.

Как передает tut.by, пожар произошел в железобетонном трехэтажном здании на улице Матросова, 39. Огонь горел открытым пламенем, на место ЧП прибыли пожарные и ликвидировали угрозу (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Причины пожара пока неизвестны. Как передают СМИ, помещения на первом этаже сдаются в аренду, а остальные не используются.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Пожар в Беларуси на фабрике. gomel.today

Никто в результате ЧП не пострадал. gomel.today

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре горела многоэтажка, пострадавший умер в больнице от ожогов. Спасатели на руках вынесли мужчину из огня.