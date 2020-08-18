В Беларуси дипломат уволился в знак протеста против Лукашенко

Глава департамента Северной Америки и Западной Европы в МИД Беларуси Андрей Бушило подал в отставку из-за несогласия с действиями властей.

Эту информацию подтвердил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на БелаПАН.

Ранее появилась информация о том, что Бушило уехал из страны в знак протеста против силовых разгонов митингов белорусов.

Более того, 16 августа дипломат опубликовал на личной странице в Facebook пост с национальным бело-красно-белым флагом Беларуси. Фото было сделано на Марше Свободы в Минске.

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