В Беларуси дипломат уволился в знак протеста против Лукашенко

Виктория Довгань Мир 07:31, 18.08.2020 Обновлено: 08:07, 18.08.2020

Глава департамента Северной Америки и Западной Европы в МИД Беларуси Андрей Бушило подал в отставку из-за несогласия с действиями властей.

Эту информацию подтвердил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на БелаПАН.

Ранее появилась информация о том, что Бушило уехал из страны в знак протеста против силовых разгонов митингов белорусов.

Более того, 16 августа дипломат опубликовал на личной странице в Facebook пост с национальным бело-красно-белым флагом Беларуси. Фото было сделано на Марше Свободы в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Комментировать
Мир

Смотрите также

Мэр Умани заявил о готовности перекрыть въезд для хасидов. Видео

Агент НАБУ заявил о "госизмене Ермака с задержанными вагнеровцами"

От Кравчука в истории останется только "кравчучка"

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Пока меня не убьете – выборов не будет, – Лукашенко