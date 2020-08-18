В Беларуси дипломат уволился в знак протеста против Лукашенко

Протесты в Беларуси.
Глава департамента Северной Америки и Западной Европы в МИД Беларуси Андрей Бушило подал в отставку из-за несогласия с действиями властей.
Эту информацию подтвердил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на БелаПАН.
Ранее появилась информация о том, что Бушило уехал из страны в знак протеста против силовых разгонов митингов белорусов.
Более того, 16 августа дипломат опубликовал на личной странице в Facebook пост с национальным бело-красно-белым флагом Беларуси. Фото было сделано на Марше Свободы в Минске.
Как сообщал OBOZREVATEL :
ранее МИД Украины впервые вызвало украинского посла в Беларуси Игоря Кизима в Киев, чтобы провести консультации и оценить перспективы отношений между странами.
Причиной тому стала выдача России членов российской ЧВК Вагнера, а также последовавшие безосновательные обвинения в сторону Украины от Лукашенко в недружественных шагах против Беларуси.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!