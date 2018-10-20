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В Беларуси девушка помешала промчать Лукашенко на красный: видеофакт

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В Беларуси девушка-пешеход отказалась пропускать кортеж президента Александра Лукашенко, после чего ее обругали матом.

Видеодоказательства обнародовали в Twitter российского пропагандистского канала НТВ. Отмечается, что девушка переходила дорогу согласно с правилами дорожного движения (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Пешеход не уступила дорогу проезжающему кортежу Александра Лукашенко, который мчался на красный", ― пояснили в соцсети.

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На опубликованном видео видно, как пешеход переходит дорогу на "зеленый" сигнал светофора, а перед ней мчится полицейский автомобиль. Помешав остальной части кортежа проехать, она в сопровождении ненормативной лексики перешла проезжую часть.

"Курица, б**ть", ― прокомментировали участники дорожного движения поведение девушки.

Как писал OBOZREVATEL, в июне глава КНДР рассмешил общественность своим кортежем. Приехав в Сингапур, он передвигался в лимузине, со всех сторон которого за ним бежали охранники.

Место
Беларусь
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