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24 апреля • обновлено в 14:35
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В Беларуси делается все возможное, чтобы больше людей заболело коронавирусом – журналист

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Согласно официальной статистике, в Беларуси более 7 тысяч больных коронавирусом COVID-19, однако распространяется мнение, что эти цифры занижены.

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Как рассказал в комментарии "24 каналу" белорусский журналист Франак Вячорка, власти страны не предпринимают никаких серьезных антикоронавирусных мер – все рестораны открыты, трамваи, троллейбусы и метро переполнены.

"Делается все возможное, чтобы больше людей заболело", – считает он.

Александр Лукашенко и журналист Франак Вячорка

Александр Лукашенко и журналист Франак Вячорка

По словам журналиста, президент Беларуси Александр Лукашенко является диктатором, и поэтому ему всегда важно идти "против мейнстрима".

"Когда все выбирают демократию, он выбирает диктатуру. Когда все выбирают "кока-колу", он – "пепси", когда все борются с вирусом, он должен показать, что вируса нет, или он уже его поборол давно", – пояснил Вячорка.

По его мнению, так действует не только Лукашенко, но и все авторитарные лидеры. В частности, президент Туркменистана, лидер Северной Кореи – все придерживаются этой практики.

"Для них эта ситуация – еще одна возможность показать фигу Западу, что мы пойдем другим путем. Конечно, можно искать логическое толкование, можно сказать, что Лукашенко боится больше экономических последствий, чем последствий самого вируса. Это будет правдой, потому что ситуация очень плохая. Карантин и остановка экономики могут добить экономическую систему", – считает журналист.

Он отметил, что Лукашенко подходит к следующим президентским выборам в худшем состоянии за все время своей президентской карьеры.

"Люди – бедные, больные, а больницы – забитые. Он понимает, что, возможно, единственной тактикой, чтобы остановить панику, является игнорировать вирус. Не думаю, что это сработает", – добавил Вячорка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля стало известно, что в Беларуси за сутки прибавилось 1485 случаев коронавируса, что лишь на сотню меньше, чем в охваченной пандемией Испании.

При этом Министерство обороны Беларуси заявило, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести парад на 9 мая в стране.

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Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
карантин вирус
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
На то он и журналист, что бы сказку сделать былью.
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